شرطة دبي تُعيد 102 ألف درهم إلى أخوين أضاعاها في المطار

سلمت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي حقيبة أخوين مُسافرين عبر مطار دبي الدولي، إلى شقيقتهما في غضون 30 دقيقة من بلاغ الفقدان.

واحتوت الحقيبة على مبلغ 102 ألف درهم، إضافة إلى جوازات سفر ومتعلقات خاصة.

وقال مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، العميد حمودة بالسويدا العامري، إن أخوين من الجنسية الكويتية تلقيا خبر وفاة أحد أفراد الأسرة، ليُسارعا إلى حجز تذكرة عودة إلى وطنهما، وبعد صعودهما الطائرة أدركا فقدانهما حقيبتهما في مطار دبي الدولي، المبنى (1)، ونظراً إلى عدم إمكان مغادرة الطائرة، تواصلا مع شقيقتهما التي كانت في وداعهما بالمطار، فتقدمت ببلاغ الفقدان لمكتب الشرطة.

وأضاف أن الفِرَق المختصة سارعت للبحث عن الحقيبة، وسلمتها إلى شقيقة المسافرَيْن في غضون 30 دقيقة، وفقاً لإجراءات التسليم القانونية المعتمدة، مشيراً إلى أن حالات الفقدان تتكرر في مطار دبي الدولي، وهو أمر طبيعي، وتختلف بلاغات الفقدان بين المبالغ المالية، والمقتنيات الثمينة، والوثائق المختلفة، منها وثائق السفر.

ولفت إلى أن أفراد قسم المعثورات لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع البلاغات بدقة وسرعة، وفي وقائع سابقة سلمت شرطة دبي المقتنيات إلى أصحابها حتى قبل علمهم بفقدانها، مؤكداً أن شرطة دبي حريصة على تطبيق أعلى معايير وإجراءات الأمن والسلامة في دبي وفي مطارات دبي، وفرقها على أهبة الاستعداد للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات، وتعزيز تجربة المسافرين، والتأكد من سلاسة سير رحلتهم، وضمان شعورهم بالسعادة والراحة خلال سفرهم وإقامتهم في دبي.