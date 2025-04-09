حمدان بن محمد يشهد في مومباي الإعلان عن افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في مدينة بنغالور

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن العلاقات الاقتصادية المشتركة بين دبي وجمهورية الهند تشهد في ضوء توجيهات ودعم القيادة الرشيدة نمطاً متصاعداً على كافة الصعد، يواكبه نمو متزايد في حركة التجارة والاستثمار في العديد من القطاعات التقليدية والمستقبلية.

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى الهند، حيث أضاف سموّه قائلاً: "افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في مدينة بنغالور خطوة نوعية ترتقي بالتعاون الاقتصادي بين دبي والهند، وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها التكامل الاقتصادي لدعم شراكات الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي".



وأشار سموّه إلى أن رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكل الأساس الذي تنطلق منه جهود التطوير الاقتصادي في دبي، وما يتبعها من توسيع دائرة الشراكات النوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال سموّه: "مستمرون برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء جسور التعاون والشراكات مع الأسواق العالمية لما فيه المصلحة المشتركة، وبما يعزز مسيرة التنمية المستدامة."

وبحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبيوش جويال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، وضمن لقاء نظّمته "غرف دبي" في مدينة مومباي بمشاركة لفيف من كبار قيادات الأعمال في دبي والهند، تم الإعلان عن افتتاح المكتب التمثيلي الثاني لغرفة دبي العالمية في الهند بمدينة بنغالور، بهدف توسيع جهود الغرفة لتعزيز روابط الأعمال مع السوق الهندية، وذلك بعد افتتاح مكتبها التمثيلي الأول في مدينة مومباي في عام 2018.

ومع افتتاح المكتب الجديد في بنغالور، يرتفع عدد المكاتب التمثيلية الخارجية لغرفة دبي العالمية إلى 34 مكتباً، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة "دبي جلوبال" التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بهدف إنشاء 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030، وذلك من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم.