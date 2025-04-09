حلّت مدينة دبي في المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في مؤشر المدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية "آي إم دي"، تلتها مدينة أبوظبي في المركز الخامس على مستوى العالم.

وبحسب تقرير المعهد الدولي، تقدّمت دبي إلى المركز الرابع عالمياً في عام 2025، بعد أن كانت في المركز الثاني عشر العام الماضي، بينما تقدّمت أبوظبي إلى المركز الخامس بعد أن كانت في المركز العاشر.

ويُعدّ هذا مؤشراً هاماً على النمو الحضري والاستدامة في الشرق الأوسط. ويُعدّ هذا المؤشر الأكثر شمولاً من نوعه، إذ يُصنّف 141 مدينة حول العالم استناداً إلى تقييم بنيتها التحتية وتقنياتها، لمعرفة مدى تأثيرها على حياة سكانها.

وحقّقت مدن الشرق الأوسط تقدّماً ملحوظاً في مؤشر المدن الذكية الذي أعدّه المعهد الدولي للتنمية الإدارية، حيث دخلت دبي وأبوظبي المراكز الخمسة الأولى لأول مرة، بينما وصلت الرياض والدوحة والمنامة إلى قائمة أفضل 50 مدينة عالمية.

ويُظهر تصنيف هذا العام احتفاظ زيورخ بالمركز الأول عالمياً في النسخة السادسة من التقرير السنوي، تليها أوسلو في المركز الثاني، وتقدّمت جنيف من المركز السادس إلى الثالث.

ويركّز مؤشر المدن الذكية بشكل متوازن على الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية لتلك المدن من جانب، وعلى الأبعاد الإنسانية بما يشمل جودة الحياة، والبيئة، والشمولية من ناحية أخرى.