ابتداءً من 14 أبريل الجاري
"أبوظبي للتنقل": تخفيض السرعة على طريقي الشيخ خليفة بن زايد والمطار الدولي
أعلن مركز النقل المتكامل عبر حسابه "أبوظبي للتنقل" على موقع "إكس"، عن تخفيض السرعة على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي E11 من 160 إلى 140 كم / ساعة ابتداءً من تاريخ 14 أبريل 2025.
كما أعلن عن تخفيض السرعة على طريق أبوظبي – سويحان (طريق المطار الدولي ) E20 من 120 إلى 100 كم / ساعة ابتداءً من تاريخ 14 أبريل 2025.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news