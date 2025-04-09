جناح جو شرطة رأس الخيمة ينفذ 38 طلعة جوية منذ بداية 2025

نفذ قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة 38 طلعة جوية متنوعة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة ب 35 طلعة تم تنفيذها في الفترة ذاتها من العام الماضي .

وقال المقدم ركن طيارعبد الله علي الشحي رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة إن طائرات القسم قامت خلال الفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 31 من مارس الماضي ب38 طلعة جوية مختلفة تنوعت بين البحث والإنقاذ ، والتدريب ، والمهام المشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى ، وخدمات لوجيستية بالإضافة إلى الدوريات الأمنية .

وأوضح أن المهام التدريبية كان لها نصيب الأسد من إجمالي المهام التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام حرصا من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على الجاهزية التامة والدائمة لمنتسبي قسم جناح الجو للتعامل مع أية بلاغات أو مهام واردة بالسرعة القصوى الممكنة وباحترافية وكفاءة عاليتين

لافتا إلى أهمية التعاون المشترك القائم بين قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة ومختلف الجهات الحكومية الأخرى في توفير أعلى مستويات الأمن والأمان للمواطن والمقيم والزائر والحفاظ على أمن الوطن واستقراره .

ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة

وأشار إلى أنه مع دخول فصل الصيف والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة والرطوبة فإنه يتوجب على قاصدي ومرتادي المناطق الجبلية والصحراوية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لحمايتهم من مخاطر التعرض للإنهاك الحراري أو الضياع في هذه المناطق والتي تتضمن حمل كميات كافية من المياه والتحديد المسبق لوجهتهم والتنسيق مع غرفة العمليات بذلك لضمان سرعة الوصول إليهم في حال تعرضهم لأي طارئ مع التأكد من حمل الهاتف المحمول والابتعاد عن المناطق الوعرة التي تشكل تهديدا حقيقيا على سلامتهم ، مؤكدا أن سلامة أفراد المجتمع تعتبر أولوية قصوى يجب تعاون الجميع في سبيل الحفاظ عليها .