منصور بن زايد: «أبوظبي للتنمية» يعزز مكانة الإمارات مساهماً رئيساً في المساعدات الإنمائية العالمية

ترأس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق لعام 2025، الذي عقد بقصر الوطن في أبوظبي، بحضور أعضاء المجلس.

استعرض المجلس، خلال الاجتماع، أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك أداء الصندوق التشغيلي، والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التنموية الممولة في عدد من الدول، وناقش الاجتماع الخطط المستقبلية للصندوق، وأقرّ عدداً من السياسات الجديدة وطلبات التمويل التي استوفت المعايير المعتمدة.

وأكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في دعم الدول النامية ومساندتها في تنفيذ برامجها وأهدافها التنموية، مشيداً بإسهاماته الفعّالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارات مساهماً رئيساً في جهود المساعدات الإنمائية العالمية.

وثمّن سموّه دور الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية، وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية، عبر تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تسهم في تمكين الشركات الوطنية من التوسع عالمياً، بما يدعم النمو الاقتصادي للدولة.