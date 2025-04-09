حملة لإزالة الدراجات المُهمَلة في أبوظبي

نفذت بلدية أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، حملة للحفاظ على المظهر العام من الدراجات الهوائية والكهربائية المهملة، شملت المناطق الواقعة ضمن النطاق الإداري للمركز، بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات.

وتضمنت الحملة رصد وإزالة الدراجات الهوائية والكهربائية المهملة، التي تشكل أضراراً للأصول والمظهر العام في المناطق التابعة للمركز، مثل: منطقة الدانة، ومنطقة الحصن، ومنطقة المشرف، وميناء زايد، وجزيرة الريم، وجزيرة السعديات، وجزيرة المارية، والحديريات.

وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات لعدد من الدراجات النارية، وإزالة 922 دراجة هوائية، و43 دراجة كهربائية مهملة، تعيق حركة المشاة من أفراد المجتمع، وتشكل تشويهاً للمظهر العام، وذلك ضمن إطار اهتمام البلدية بمواجهة الظواهر والسلوكيات السلبية، حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي العام.