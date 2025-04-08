بدءا من اليوم.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة‎

توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، ابتداءا من اليوم، مع نشاط في حركة الرياح المثيرة للغبار.

وقال المركز في نشرته حول الطقس المتوقع ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى السبت المقبل إن الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة على السواحل.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويكون طقس يوم الأربعاء صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون طقس الخميس رطب صباحاً على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - وصحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وطفي الجمعة صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً و تظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً.

وطقس السبت صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً – تظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.