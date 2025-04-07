«بيئة أبوظبي» و«الإمارات للطبيعة» تطلقان الاستراتيجية الجديدة لعلم المواطنة

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، وجمعية الإمارات للطبيعة، الشريكان المؤسسان لبرنامج «تواصل مع الطبيعة»، في إطار «عام المجتمع»، إطلاق الاستراتيجية الجديدة 2025-2029، الهادفة إلى تمكين جيل جديد من القادة الشباب في مجال الحفاظ على البيئة، من خلال تعزيز علم المواطنة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، والمدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، ليلى مصطفى عبداللطيف، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، بهدف تجديد الشراكة طويلة الأمد بين الطرفين، بشأن تفاصيل تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.

وتعتمد استراتيجية 2025-2029 على النجاح الكبير الذي حققه برنامج «تواصل مع الطبيعة»، بعد وصوله إلى أكثر من 2.5 مليون شاب منذ تأسيسه عام 2019.

ويربط البرنامج الشباب بالطبيعة، ويتيح للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي والعين والظفرة، الفرصة للمشاركة في أنشطة ميدانية للحفاظ على البيئة وعلم المواطنة.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «إن الاستراتيجية الخمسية الجديدة تمثل مرحلة مهمة في مسيرتنا نحو تعزيز المسؤولية البيئية في المجتمع، وإعداد قادة قادرين على إحداث التغيير البيئي. ومن خلال دمج علم المواطنة والتجارب العملية في الحفاظ على البيئة ضمن البرامج والأنشطة المدرسية، نعمل على إنشاء نظام بيئي يجمع بين المعرفة والعمل لتحقيق الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2030».

وأضافت: «تتيح شراكتنا مع جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، فرصة توسيع نطاق البرنامج استراتيجياً، ما يضمن جهودنا المشتركة وتعاوننا في حماية إرثنا الطبيعي، والدفع نحو مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة».

وتستوعب سلسلة الرحلات الميدانية الجديدة لبرنامج «تواصل مع الطبيعة» في المدارس 2000 طالب سنوياً، ما يمنحهم فرصة فريدة للعمل مع خبراء الحفاظ على البيئة والعلماء البيئيين، بدءاً من الرحلات في غابات القرم لقياس نمو الشتلات الجديدة، ووصولاً إلى التجديف في المناطق الساحلية، والإسهام في صياغة السياسات البيئية، بهدف تعزيز تقدير الطلاب للطبيعة والإسهام في حماية البيئة.