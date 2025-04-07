«الوطني» يشارك في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية بطشقند

شارك المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية 150 للاتحاد البرلماني الدولي في طشقند بجمهورية أوزبكستان.

ومثّل المجلس في الاجتماع الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، وجرى خلاله اعتماد جدول أعمال اجتماعات الجمعية، والاطلاع على تقرير أنشطتها.

كما شارك النعيمي في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، بحضور الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، عفراء راشد البسطي، والأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي، المهندس مطر سهيل المهيري.