طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شمالاً وشرقاً مثيرة للغبار نهاراً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها( / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س)،و الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً.

ويحدث المد الأول عند الساعة 07:41، والجزر الأول عند الساعة 16:00

بحرعمان الموج خفيف إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:05، والمد الثاني عند الساعة 06:47، والجزر الأول عند الساعة 12:03، والجزر الثاني عند الساعة 01:18.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 25 60 15

دبي 40 27 60 15

الشارقة 40 22 60 15

عجمان 39 26 85 20

أم القيوين 40 20 80 25

رأس الخيمة 39 19 75 20

الفجيرة 40 26 65 20

العـين 39 25 50 15

ليوا 41 18 75 20

الرويس 40 23 85 20

السلع 40 22 85 20

دلـمـا 38 24 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 36 24 85 35

أبو موسى 36 24 85 35