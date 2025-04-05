بدء تطبيق الرسوم المرنة للمواقف العامة في دبي

بدأت شركة باركن، أمس، تطبيق الرسوم المرنة للمواقف المميزة، ورسوم عادية لساعات الذروة وخارجها في دبي، وذلك في إطار جهودها لوضع حلول لتجنّب الازدحام، وتسهيل تجربة ركن المركبات.

وأوضحت شركة «باركن»، أن مناطق المواقف العادية في إمارة دبي هي النهدة الأولى والنهدة الثانية والقصيص، والممزر وأبوهيل والراشدية، وند الحمر والقوز 1 و3 و4. أما المناطق المميزة التي ستشهد تطبيق التعرفة المرنة فهي: الخليج التجاري (بيزنس باي)، ووسط المدينة ونايف والفهيدي، والوصل وشارع الشيخ زايد (الطريق الرئيس من مركز دبي التجاري العالمي إلى أم الشيف)، وجميرا (الطريق الرئيس) والبرشاء 1.

وأوضحت أن المواقف المميزة هي مواقف عامة تحدّدها هيئة الطرق والمواصلات، وتقع في مناطق حيوية ذات كثافة سكانية عالية أو في مناطق تجارية، إضافة إلى المواقع القريبة من محطات النقل العام، لتوفير خيارات مريحة وسهلة للسائقين.

وأكدت الشركة تخصيص مواقف المركبات المميزة بشكل استراتيجي، لتوفير وصول سهل للسائقين إلى المناطق ذات الطلب العالي، خصوصاً تلك التي تشهد حركة مرورية كثيفة أو تحتوي على مراكز تسوق رئيسة.

وسيتم تمييز هذه المناطق بوضوح من خلال لوحات إرشادية مخصصة، وتفاصيل التعرفة المعروضة على أجهزة الدفع الخاصة بالمواقف.

وتوفر «باركن» معلومات حول المواقف على موقعها الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وقنوات التواصل الاجتماعي.

أما ساعات الذروة فهي الفترات التي تشهد أعلى كثافة مرورية على الطرق، وتحدّدها هيئة الطرق والمواصلات، لضمان انسيابية الحركة وإدارة الازدحام بشكل أفضل.

وأوضحت الشركة أن رسوم التعرفة المرنة لمواقف المركبات في ساعات الذروة أصبحت ستة دراهم لكل ساعة، للمواقف المميزة، وأربعة دراهم لكل ساعة للمواقف العامة المدفوعة الأخرى.

وستظل التعرفة دون تغيير خارج ساعات الذروة، ما يوفر خيارات مواقف ميسورة الكلفة. وتظل المواقف مجانية من العاشرة مساء إلى الثامنة صباحاً يومياً وطوال أيام الأحد.

وأفادت الشركة بأن ساعات الفعاليات هي الفترات التي تتزامن مع تنظيم فعاليات كبرى في الإمارة، سواء كانت ترفيهية أو تسويقية أو تعليمية، وتشمل المؤتمرات والمهرجانات والمعارض والحفلات الموسيقية وغيرها.

وتهدف هذه الساعات إلى تلبية الطلب المتزايد على المواقف الناتج عن حركة المرور الاستثنائية خلال هذه الفعاليات، ويتم تحديدها من قبل الهيئة.

وسيتم تطبيق هذا النظام خلال الفعاليات مثل «جيتكس»، حيث سيتم تطبيق ساعات الفعاليات في المناطق المحيطة، لإدارة الزيادة المؤقتة في الطلب على مواقف المركبات. وسيتم تفعيل مناطق مخصصة لمواقف الفعاليات برسوم مرنة لتلبية العدد الكبير من المركبات. وأشارت الشركة إلى تمييز هذه المناطق بوضوح أثناء الفعالية، مع عرض المعلومات المحدّثة على لوحات إرشادية، كما أنها ستكون متاحة عبر موقع باركن الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وقنوات التواصل الاجتماعي.