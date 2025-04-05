«طرق دبي» تدعو ركاب «النقل الجماعي» إلى تخطيط رحلاتهم مسبقاً لتجنب «الذروة»

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن بطاقة «نول» تُعدّ الحل الأبرز للتنقل السلس، مشيرة إلى أنه يمكن للركاب الاستمتاع باستخدام المترو والحافلات والترام من خلال البطاقات بمختلف أنواعها، فيما دعت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التخطيط المسبق للرحلات قبل الانطلاق لتجنب أوقات الذروة والوصول في الوقت المناسب.

وخصّصت الهيئة أربعة أنواع من بطاقات «نول» لمختلف الاستخدامات، وهي: الفضية والذهبية والزرقاء والتذكرة الحمراء، وأتاحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني تسع خدمات مرتبطة ببطاقة «نول»، تشمل طلب بطاقة «نول» الشخصية، وإعادة تعبئة رصيد «نول»، وملخص المعاملات السابقة لبطاقة «نول»، وتتبع طلب استرداد رصيد «نول».

كما يأتي من بين الخدمات استرداد الرصيد المتبقي في بطاقات «نول»، وإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي للبطاقة، والدفع باستخدام البطاقة، وتجديد تصريح التنقل، وتتبع حالة طلب البطاقة.

واستعرضت الهيئة مزايا بطاقات «نول» المختلفة، موضحة أن بطاقة «نول» الفضية الذكية توجد بها محفظة إلكترونية يمكن تعبئتها برصيد يصل إلى 1000 درهم عند تسجيل البطاقة، مشيرة إلى أنه يمكن بسهولة الحصول على هذه البطاقة فوراً من أي مكتب بيع تذاكر مقابل 25 درهماً فقط (شاملة 19 درهماً مقابل قيمة المحفظة الإلكترونية).

وحددت أربع مزايا للبطاقة الفضية، هي: حساب الكُلفة تلقائياً لكل رحلة وخصمها من المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمستخدم، كما أنها صالحة للاستخدام في جميع وسائل التنقل ومتحف الاتحاد إضافة إلى 2000 مركز تسوق في دبي، ويمكن الحصول عليها مقابل سعر منخفض واستخدامها مباشرة، فضلاً عن أنها صالحة لمدة خمس سنوات.

أما البطاقة الذهبية فتحتوي على المزايا نفسها الموجودة في البطاقة الفضية إلا أنها تتيح لحاملها استخدام مقاعد الدرجة الذهبية في المترو بتعرفة إضافية، ويتمتع المستخدمون بسهولة الحصول على هذه البطاقة فوراً من أي مكتب بيع تذاكر مقابل 25 درهماً فقط (شاملة 19 درهماً مقابل قيمة المحفظة الإلكترونية).

وتتلخص مزاياها في أنها تمنح صاحبها ميزة استخدام الدرجة الذهبية على مترو دبي وترام دبي، وصالحة للاستخدام في جميع وسائل التنقل، ومتحف الاتحاد، إضافة إلى 2000 مركز تسوق عبر إمارة دبي، كما يمكنها حساب الكُلفة تلقائياً لكل رحلة وخصمها من المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمستخدم، ويمكن الحصول عليها بسعر منخفض واستخدامها على الفور، بجانب صلاحيتها لمدة خمس سنوات، وعند استخدامها في وسائل المواصلات الأخرى التي تتوافر بها الدرجة الذهبية، تحتسب الدرجة المعتادة على المستخدم.

وأفادت الهيئة بأنه بالنسبة لبطاقة «نول» الزرقاء، فإنها تحتوي على محفظة إلكترونية يمكن تعبئتها حتى 5000 درهم، ويمكن الحصول على هذه البطاقة فوراً من أي مكتب بيع تذاكر مقابل 70 درهماً (شاملة 20 درهماً مقابل قيمة المحفظة الإلكترونية).

وتشتمل على خمس مزايا، هي: أمان رصيد البطاقة في حال تعرضها للضياع أو السرقة، وصالحة للاستخدام في جميع وسائل التنقل ومتحف الاتحاد، إضافة إلى 2000 مركز تسوق عبر إمارة دبي، بجانب حساب الكُلفة تلقائياً لكل رحلة وخصمها من المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمستخدم، أما إذا كان حاملها من فئة (الطلاب أو كبار السن أو أصحاب الهمم)، فسيتمكن من الحصول على تعرفة مُخفضة من بطاقات «نول» الزرقاء، فيما تقدم خدمات متنوعة آمنة عبر الإنترنت، إضافة إلى الإشعارات بالرسائل القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني، وذلك لإبقاء المتعامل على اطلاع.

ولفتت إلى أنه في ما يتعلق بالتذكرة الحمراء، فهي تذكرة ورقية يمكن شراؤها من أي جهاز بيع تذاكر في أي وقت مقابل درهمين فقط، ويمكن تعبئتها حتى 10 رحلات، وتشتمل على أربع مزايا، هي: سعر التذكرة منخفض، وتتيح للمتعامل الدفع للرحلة المستخدمة فقط، ويمكن شراؤها من أي جهاز بيع تذاكر في أي وقت، كما يمكن استخدامها في مترو دبي والحافلات كذلك، وبالتالي لا داعي لشراء تذكرة أخرى.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات، أخيراً، إنجاز 40% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام «نول» الحالي، الذي يعمل بتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام الدفع الرقمي المدعوم بتقنية الحسابات الرقمية (Account Based Ticketing)، وهو النظام الأحدث والأكثر تطوّراً، حيث يواكب التطورات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن المخطط الانتهاء من جميع مراحل المشروع في نهاية الربع الثالث من عام 2026.

وقسّمت الهيئة المشروع إلى ثلاث مراحل رئيسة: الأولى ستتم فيها ترقية النظام المركزي لإنشاء حسابات للمتعاملين ليتم ربطها رقمياً بجميع بطاقات «نول» المستخدمة حالياً من قبلهم، وفي المرحلة الثانية سيتم البدء في إصدار الجيل الجديد من بطاقات «نول» بتقنيات جديدة ووفق المعايير العالمية لتتوافق مع تقنيات البطاقات البنكية، أما المرحلة الثالثة فسيتم فيها الانتهاء من ترقية النظام لقبول وسائل الدفع الأخرى مثل البطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية لدفع تعرفة المواصلات العامة في إمارة دبي.

وتسهم ترقية نظام «نول» في توفير العديد من الخصائص والمزايا للمتعاملين، مثل إنشاء الحسابات للمتعاملين، وربط بطاقات «نول» بالحسابات، وإضافة بطاقات «نول» في المحافظ الرقمية للهواتف الذكية، وشراء التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة (QR Code) عبر القنوات الرقمية، وتطبيق مفهوم التعرفة المرنة في وسائل النقل العام.