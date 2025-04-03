«دبي الإنسانية» تفوز بذهبية جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حصدت «دبي الإنسانية» الجائزة الذهبية بفئة الابتكار في التكنولوجيا، ضمن قطاع المنظمات غير الربحية في جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تكريماً وتقديراً لجهودها في تطوير منصة «بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية» الرائدة، وهي منصة رقمية تهدف إلى تحويل وتطوير تنسيق وتوصيل المساعدات الإنسانية عالمياً.

ويعزز بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية جهود الاستجابة للأزمات الطارئة، وهو الأول من نوعه، من حيث توفير رؤية آنية للمخزون من المساعدات الحيوية في المراكز الإنسانية الدوليّة الرئيسة، بدءاً من دبي وإيطاليا وبنما، وتحظى المنصة بدعم هيئات الجمارك في هذه البلدان، حيث تسهم في تبسيط العمليات اللوجستية للمساعدات وتمكّن فرق الاستجابة من تحديد مواقع الإمدادات الأساسية ونقلها بسرعة وكفاءة.

وأعرب المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة دبي الإنسانية، جوسيبي سابا، عن فخره بالحصول على هذه الجائزة المرموقة، وهي ثاني جائزة ستيفي نحصدها لمنصة بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية.

وأضاف: «عندما صممنا هذه المنصة في عام 2017، كان هدفنا تطوير طريقة تخزين وإدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية، ما يتيح استجابة أسرع وأكثر تنسيقاً للأزمات حول العالم، وغالباً ما تكون المساعدات الإنسانية مسألة حياة أو موت، وبصفتنا عضواً فاعلاً ومضيفاً لمجتمع العمل الإنساني، علينا مواصلة التطور لتلبية الاحتياجات العاجلة لمن نخدمهم».

وتحتفي جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالابتكار والتميز، عبر مختلف القطاعات وتكريم المنظمات التي تقود تغييرات إيجابية من خلال مبادرات رائدة.

ويبرز فوز دبي الإنسانية الدور المتنامي للتحول الرقمي في القطاع الإنساني، ويضع معياراً جديداً للكفاءة والتعاون العالمي.