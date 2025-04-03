إلزام مدارس الشارقة بتقديم «مخطط معماري» قبل نهاية «أبريل»

طالبت هيئة الشارقة للتعليم الخاص إدارات المدارس الخاصة التي لا يوجد لها مخطط معماري معتمد من الهيئة، بتقديم مخطط معماري مقترح يستوفي اشتراطات ومواصفات الهيئة، وأمهلتها حتى نهاية الشهر الجاري، وحثتها على الإسراع في تقديم المخطط تجنباً لأي تبعات قانونية قد تتعرض لها.

وحددت الهيئة، في دليل سياسة اعتماد المخططات المعمارية للمدارس الخاصة، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، 15 بنداً لسياسة المخططات المعمارية للمدارس، موضحة أن إصدار الاعتماد المبدئي واعتماد المطابقة والجاهزية من قِبل قسم المباني في إدارة التراخيص لا يعني بالضرورة إصدار الترخيص التعليمي للمدرسة.

وأشارت إلى أن مدة صلاحية الاعتماد المبدئي هي ستة أشهر، وفي حال انتهاء المدة يجب تجديدها خلال عشرة أيام، وإلا اعتبر الاعتماد لاغياً، وفي حال طلب تمديد الاعتماد المبدئي يجب على طالب الترخيص أو المالك أو من ينوب عنه، تزويد قسم التراخيص المؤسسية بخطة تنفيذ المشروع والمدة الزمنية وسبب طلب التمديد، ويجوز للهيئة تمديده لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.

وشددت على أنه لا يجوز للمدارس الخاصة البدء في عمليات بناء للمباني الجديدة أو الإضافة أو التعديل على المباني القائمة إلا بعد تقديم المخططات المعمارية والحصول على الاعتماد المبدئي من الهيئة، فيما يُمنع تغيير مقر المدرسة الخاصة قبل تقديم طلب للتراخيص المؤسسية وأخذ اعتماد مبدئي مسبق من قسم المباني في الهيئة.

واشترطت الهيئة تحديد منسق في كل مدرسة خاصة على أن يكون ذا اختصاص وعلى دراية بالتصاميم الهندسية ليكون نقطة اتصال دائمة مع الهيئة، وإذا استدعى عقد اجتماع مع قسم المباني يُشترط حضور كل من المهندس المعماري ومنسق المدرسة.