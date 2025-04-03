%19.9 منهم مواطنون.. 36 ألف مولود جديد في دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي عن تسجيل 36 ألفاً و300 مولود جديد في الإمارة خلال عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 5.66% مقارنة بعدد المواليد في عام 2022 الذي بلغ 34 ألفاً و354 مولوداً.

وأوضحت الهيئة في الكتاب الإحصائي الصحي السنوي الذي أصدرته أخيراً، أن 19.6% من إجمالي عدد المواليد الجدد مواطنون، في حين شكل غير الإماراتيين 80.4%، كما أظهر التقرير أن عدد المواليد الجدد من الذكور بلغ 18 ألفاً و644 مولوداً بنسبة 51.4%، مقابل 17 ألفاً و656 مولوداً من الإناث، وشكلت نسبتهن 48.6%.

وبين التقرير أن نسبة الولادات التي تمت داخل المستشفيات بلغت 99.9%، مع تسجيل نمو شهري في أعداد المواليد يراوح بين 7% و10%. كما لفت التقرير إلى أن عدد المواليد الموتى بلغ 170 مولوداً في عام 2023، (منهم 10 مواطنين)، مقارنة بـ192 مولوداً ميتاً في عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن هناك زيادة في عدد السكان في إمارة دبي خلال عام 2023، حيث بلغ عدد السكان ثلاثة ملايين و655 ألف نسمة، بزيادة قدرها 105 آلاف و100 نسمة مقارنة بعام 2022، الذي بلغ فيه عدد السكان ثلاثة ملايين و549 ألفاً و900 نسمة، وتمثل هذه الزيادة نمواً سنوياً بمعدل 29.6 فرداً لكل 1000 نسمة من السكان، مقارنة بمعدل 20.6 فرداً لكل 1000 نسمة في عام 2022. كما أظهرت البيانات أن الزيادة كانت أكثر وضوحاً في الفئات العمرية بين 25 و44 سنة.