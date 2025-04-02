"طرق دبي" توسع شراكاتها العالمية لتشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن توسيع نطاق الشراكة والتعاون مع شركات رائدة عالمياً في مجال التقنيات ذاتية القيادة، لتشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة في إمارة دبي، وتشمل هذه الشراكة تعاوناً استراتيجياً مع كل من شركة Uber Technologies, Inc (NYSE:UBER) وWeRide (NASDAQ: WRD) حيث ستقومان بإطلاق المركبات ذاتية القيادة في دبي عبر منصة Uber، إلى جانب شركة Baidu الصينية عبر ذراعها المتخصص في النقل ذاتي القيادة Apollo Go، الذي يُعد من أبرز مزودي حلول القيادة الذاتية على مستوى العالم، وخدمات طلب المركبات ذاتية القيادة.



ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الهيئة لتعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتحويلها للمدينة الأذكى عالمياً، وتأكيد مكانتها باعتبارها المدينة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم.



وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير: تشكل هاتان الشراكتان مع Uberو WeRide كشريك تقني، إلى جانب Baidu (Apollo Go) خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، وتعكس هذه الشراكات التزام هيئة الطرق والمواصلات بالعمل مع قادة التكنولوجيا حول العالم وتشكل جزءاً من تجارب تشغيلية على المركبات ذاتية القيادة، التي بدأت في عام 2016، وشهدت تنوعاً في السنوات الماضية.



تسهيل تنقل ركاب

وأعرب الطاير عن سروره باختيار الشركتين، مدينة دبي لتكون منصتها العالمية، لتوسيع نشاطها في تشغيل مركبات ذاتية القيادة خارج دولها، وقال: "يسهم تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة في تحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، بالإضافة إلى تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية بما يتوافق مع الاستراتيجية التخصصية للميل الأول والأخير التي اعتمدتها الهيئة العام الماضي والخاصة بالجزء الأول أو الأخير من الرحلة المؤدية من أو إلى أقرب وسيلة نقل جماعي، كما تسهم المركبات ذاتية القيادة في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، حيث يعتبر الخطأ البشري المُسبب الرئيسي لأكثر من 90% من الحوادث، إلى جانب خدمة المركبات ذاتية القيادة لخدمة شريحة كبيرة من المتعاملين وتحديداً فئة كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم."



وأوضح قائلا: "ستبدأ Uber من خلال WeRide وكذلكBaidu عمليات التشغيل التجريبي التجاري لمركبات الأجرة ذاتية القيادة في دبي هذا العام بوجود سائق أمان خلف المقود، وذلك تمهيدًا للإطلاق التجاري في عام 2026. وسوف يشكل التوسع في تشغيل المركبات ذاتية القيادة تحولًا نوعيًا في مشهد النقل في دبي، ويعزز في الوقت ذاته جهود هيئة الطرق والمواصلات في تعزيز تكامل الشبكة من خلال تسهيل حركة تنقل مستخدمي وسائل النقل العام."



تسويق خدمات بايدو تجارياً في دبي

قال نائب رئيس شركة بايدو، رئيس مجموعة بايدو للقيادة الذكية، الدكتور وانغ ينبنغ:" تمثل هذه الشراكة الطموحة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي أكبر توسّع دولي لـ Apollo Go خارج الصين حتى الآن، كما تسلط الضوء على التزام دبي بترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للابتكار في مجال تنقل المستقبل. ونلتزم بتقديم خدمات آمنة ومستدامة وفعّالة في مزيد من المناطق، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا المحليين لتوفير حلول نقل نوعية تعود بالفائدة على شرائح أوسع من المجتمعات حول العالم.



تسويق خدمات أوبر تجارياً في دبي



قال الرئيس العالمي لقطاع التنقل والتوصيل الذاتي في Uber، نوح زيخ: "نفخر بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإدراج المركبات ذاتية القيادة على منصةUber ، بدءاً بشريكنا التقني .WeRide ونعمل فيUber على بناء مستقبل النقل من خلال شراكات مع أبرز مطوري المركبات ذاتية القيادة على مستوى العالم، بهدف تسويق هذه التكنولوجيا ونشرها على نطاق واسع عالمياً".



وصرحت المديرة المالية ورئيسة الأعمال الدولية في وي رايد، جينيفر لي: "تُمثل دبي خطوةً طبيعيةً في التزامنا بتطوير حلول التنقل في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى توسعنا العالمي المستمر. نؤمن بأن تقنيتنا المتطورة للقيادة الذاتية وخبرتنا التشغيلية، إلى جانب منصة أوبر العالمية القوية للتنقل، ستساعدنا على خدمة ملايين المستهلكين في مدنٍ حول العالم."



سجّلت Apollo Go حتى اليوم أكثر من 150 مليون كيلومتر بالمركبات ذاتية القيادة الآمنة، ما أسهم في انتشار واسع النطاق لخدمات طلب المركبات ذاتية القيادة في أكثر من 10 مدن صينية. ومنذ فبراير الماضي، بدأت Apollo Go عملياتها الكاملة بدون سائق في مختلف أنحاء الصين، وقد أنجزت مؤخراً أكثر من 10 ملايين رحلة ذاتية القيادة، ما يجعلها أكبر مشغّل لأسطول مركبات بدون سائق في العالم. وقد حظي الجيل السادس من مركبات (Robo Taxi RT6)، المصمم خصيصاً لخدمات التنقل الذاتي، بترحيب واسع وإشادة كبيرة من الركاب.



نبذة عن Uber

تتمثل مهمة Uber في خلق الفرص من خلال تسهيل التنقل. بدأت الشركة في عام 2010 لحل مشكلة بسيطة: كيف يمكن الحصول على وسيلة نقل بضغطة زر؟

وبعد أكثر من 58 مليار رحلة، تواصل Uber تطوير منتجاتها لتقريب الناس من وجهاتهم. ومن خلال إعادة تعريف كيفية تنقل الأشخاص والطعام والبضائع داخل المدن، أصبحت Uber منصة تفتح آفاقاً جديدة من الإمكانات حول العالم.



نبذة عن WeRide



تُعد WeRide من الشركات الرائدة عالميًا وأحد أوائل اللاعبين في قطاع النقل ذاتي القيادة، كما أنها أول شركة روبو تاكسي مُدرجة في الأسواق المالية.

وبفضل منصة WeRide One الذكية ومتعددة الاستخدامات وعالية الكفاءة العالية والتكلفة المناسبة، تقدم WeRide منتجات وخدمات قيادة ذاتية من المستوى L2 إلى L4، لتلبية غالبية احتياجات النقل عبر مجموعة واسعة من التطبيقات على الطرق المفتوحة، بما في ذلك مجالات التنقل والخدمات اللوجستية والنظافة العامة.



وقد حصلت WeRide على مكانة مرموقة ضمن قائمة مجلة Fortune لأكثر الشركات تأثيرًا في العالم لعام 2023 "Change the World" ، كما تم اختيارها ضمن قائمة (The Future 50) عام 2024 الصادرة عن نفس المجلة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.weride.ai.



نبذة عن Baidu



تأسست شركة Baidu في عام 2000، وتتمثل مهمتها في تبسيط التعقيدات في العالم من خلال التكنولوجيا. تُعد Baidu شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتستند إلى قاعدة قوية في قطاع الإنترنت. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة ناسداك تحت مسمى BIDU، وفي بورصة هونغ كونغ تحت الرمز 9888. وتمثل (ADS) ثماني أسهم عادية من الفئة A.



نبذة عن Apollo Go



تُعد Apollo Go ، المعروفة أيضًا باسم Luobo Kuaipao ، خدمة طلب المركبات ذاتية القيادة التابعة لشركة Baidu ، وإحدى أبرز الشركات الرائدة عالميًا في تقديم حلول التنقل الذاتي واسعة النطاق.

وبصفتها أول خدمة روبوتاكسي تجارية بالكامل وبدون سائق في الصين، تقود Apollo Go جهود دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأتمتة لبناء مدن المستقبل الذكية.