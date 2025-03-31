حدائق دبي وشواطئها تستقطب الآلاف في أول أيام العيد

شهدت حدائق دبي وشواطئها تدفق آلاف الزوار في أول أيام عيد الفطر، حيث فضّلت العائلات والأصدقاء قضاء إجازة العيد في أجواء مفتوحة تجمع بين الاسترخاء والمرح. وتحوّلت الوجهات السياحية المفتوحة إلى نقاط جذب رئيسية وسط أجواء احتفالية مميزة، مدعومة بالخدمات المتكاملة التي وفرتها الجهات المختصة.



منذ ساعات الصباح الأولى، امتلأت حدائق دبي بالعائلات التي اختارت قضاء العيد بين المساحات الخضراء الواسعة والمرافق الترفيهية المتنوعة. وكانت حديقة زعبيل وحديقة الصفا من بين الوجهات الأكثر شعبية، حيث استمتع الأطفال بالألعاب والمناطق المخصصة لهم، بينما استرخى الكبار وسط الطبيعة.

كما شهدت حديقة الخور وحديقة مشرف ازدحامًا كبيرًا، إذ توافد عشاق الشواء والتنزه في الهواء الطلق للاستمتاع بأول أيام العيد.

شواطئ دبي.. الوجهة المثالية للعائلات والشباب

في المقابل، شهدت شواطئ دبي إقبالًا لافتًا، حيث فضّل الكثيرون الاستمتاع بالمياه الزرقاء وأشعة الشمس الدافئة. وكان شاطئ جميرا وشاطئ كايت بيتش الأكثر ازدحامًا، حيث تنوّعت الأنشطة بين السباحة والتجديف وركوب الأمواج.

وحرصت العائلات على الاستفادة من الخدمات المتاحة، بما في ذلك مناطق اللعب للأطفال، والمسارات المخصصة لرياضات المشي والجري، والمطاعم والمقاهي التي تقدم خيارات متنوعة تناسب جميع الأذواق.



لم تقتصر الأجواء الاحتفالية على التنزه والاستجمام فحسب، بل نظّمت العديد من الحدائق والشواطئ فعاليات خاصة بالعيد، تضمنت عروضًا موسيقية، وفقرات للأطفال، وعروض ألعاب نارية أضاءت سماء دبي مع غروب الشمس، ما أضفى المزيد من البهجة على المناسبة.

من جانبها، كثّفت الجهات المعنية جهودها لضمان سلاسة الحركة المرورية وتنظيم دخول وخروج الزوار من الحدائق والشواطئ. وانتشرت فرق الأمن والسلامة، إلى جانب فرق النظافة التي عملت على الحفاظ على جمال هذه الوجهات طوال اليوم.