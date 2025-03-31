4 فئات من أصحاب الهمم مؤهلون للإعفاء من رسوم "سالك".. تعرّف إلى التفاصيل

أكدت شركة سالك، أنها أتاحت لأصحاب الهمم إمكانية التقدم بطلب للإعفاء من دفع رسوم سالك، تعزيزًا لرفاهيتهم وسعادتهم، وكونهم ركيزة أساسية في مجتمعنا.

وأوضحت أنه للتقديم على الطلب يتوجب زيارة الموقع الإلكتروني والضغط على "خدمات سالك"، واختيار "طلب الإعفاء من دفع رسوم سالك"، وتعبئة الطلب أو التواصل على مدار الساعة على الرقم 80072545 لإنهاء كافة الإجراءات.

نوع الإعاقة

وحددت شركة سالك 4 أنواع من الإعاقات لأصحاب الهمم، والتي تجعل الشخص مؤهلاً للحصول على الإعفاء من دفع رسوم التعرفة المرورية "سالك"، وهي: الإعاقة العقلية، والإعاقة الحركية، والتوحد، والإعاقة البصرية.

وأوضحت أنه يمكن استخراج التصريح لأقارب صاحب الهمم وهم: الوالدان، والزوج / الزوجة (يتوجب توفر عقد الزواج)، والأبناء (يتوجب توفر شهادة الميلاد)، والجد/ الجدة، والأخ / الأخت، والأحفاد.

وأشارت سالك إلى أن هناك عدة مستندات مطلوبة لتقديم الطلب وهي: ملكية مركبة صاحب الهمة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية فقط (سارية المفعول)، وبطاقة الهوية الإماراتية لصاحب الهمة (سارية المفعول)، وصورة من "بطاقة أصحاب الهمم" الصادرة من وزارة تنمية المجتمع أو "بطاقة سند" الصادرة من هيئة تنمية المجتمع (سارية المفعول)، بالإضافة إلى إثبات صلة القرابة ساري المفعول (درجة القرابة من الفئة الأولى أو الثانية) في حال لم يكن صاحب الهمة مالك المركبة - تُرسل إلى البريد الإلكتروني التالي specialaccounts@salik.ae

بوابات سالك

وذكرت شركة سالك عبر موقعها الإلكتروني، أنه يوجد حالياً 10 بوابات تعرفة مرورية لها داخل إمارة دبي، وهي:

• الصفا جنوب (شارع الشيخ زايد)

• الصفا شمال (شارع الشيخ زايد)

• معبر الخليج التجاري (شارع الخيل)

• البرشاء (شارع الشيخ زايد)

• جسر القرهود (شارع الشيخ راشد)

• جسر آل مكتوم (شارع أم هرير)

• الممزر جنوب (شارع الاتحاد)

• الممزر شمال (شارع الاتحاد)

• نفق المطار (شارع بيروت)

• جبل علي (شارع الشيخ زايد)