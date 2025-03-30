رئيس الدولة يتبادل التهاني بعيد الفطر مع قادة الدول الشقيقة

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصالات هاتفية، التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك مع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالصحة والسعادة، وعلى بلدانهم وشعوبهم بالخير واليمن والبركات.

وأعرب سموه وإخوانه القادة خلال الاتصالات الهاتفية، عن صادق تمنياتهم بهذه المناسبة المباركة، لجميع الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع، بدوام الأمن والاستقرار والرخاء.