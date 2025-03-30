محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء مونتينيغرو

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود) ميلويكو سباجيك، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وتناول اللقاء الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مونتينيغرو في مختلف المجالات، وسبل تطويرها والارتقاء بها على مختلف الصعد، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفي مختلف القطاعات الرئيسة ذات الأولوية التنموية للدولتين، مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والتكنولوجيا والسياحة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، برئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو، والوفد المرافق له، معرباً سموه عن حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون مع جمهورية مونتينيغرو في جميع المجالات، بما يخدم تطلعات البلدين نحو المستقبل، ويُسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اهتمام دولة الإمارات بالعمل مع جمهورية مونتينيغرو لتعزيز الشراكات بين البلدين، في المجالات التي تسهم في تعزيز الازدهار الاقتصادي المستدام والابتكار، وتبادل المعرفة والخبرات، ودعم فرص النمو المشترك، وتوفير كل مقومات ازدهارها، لما فيه خير البلدين وشعبيهما.

وأشاد سموه بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، لاسيما مع توقيع اتفاقيتين في مجالي الاقتصاد والسياحة، خلال الزيارة الحالية التي يقوم رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو للدولة.

كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء مع رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو، عدداً من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وكتب سموه في صفحته على منصة «إكس»: «نعمل على تطوير علاقاتنا في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، والأمن الغذائي والسياحة مع جمهورية مونتينيغرو». وأضاف سموه: «مستمرون في بناء جسور الصداقة والتجارة والثقافة مع جميع دول العالم، لما فيه خير شعبنا ودولتنا».

من جانبه، أعرب رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو عن بالغ سعادته لحفاوة الاستقبال التي حظي بها هو والوفد المرافق، خلال زيارته للدولة، مؤكداً عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة، منوهاً بما تشهده دولة الإمارات من نهضة تطويرية شاملة في مختلف المجالات، وبما تقوم به من جهود ملموسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مونتينيغرو تطوراً ملموساً على كل المستويات، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2008.

حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، محمد الشيباني.

محمد بن راشد:

• مستمرون في بناء جسور الصداقة والتجارة والثقافة مع جميع دول العالم، لما فيه خير شعبنا ودولتنا.