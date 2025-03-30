مساعدات إنسانية من الإمارات لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد

تتواصل جهود دولة الإمارات لتقديم الدعم الإنساني الإغاثي للأشقاء السودانيين اللاجئين في جمهورية تشاد، في إطار مساهمتها في التخفيف من معاناة الأسر الأكثر تضرراً من اللاجئين، ودعم المجتمعات المحلية المضيفة في تشاد خلال شهر رمضان المبارك.

ووزع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في العاصمة التشادية إنجامينا 5000 سلة غذائية لدعم برامج إفطار الصائم، منها 3500 سلة لصالح اللاجئين السودانيين في مخيمي تريجن وبريجن بإقليم ودّاي شرق تشاد، استفاد منها نحو 20 ألف شخص.

كما تم توزيع 1500 سلة و33 طناً من التمور في إنجامينا وضواحيها، بالتنسيق مع وزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية التشادية، استفاد منها نحو 30 ألف شخص.

وأكد سفير دولة الإمارات لدى تشاد، راشد الشامسي، أن «دولة الإمارات تسعى جاهدة إلى توفير الدعم الإنساني الضروري للاجئين السودانيين في دول الجوار، ودعم المجتمعات المضيفة، ما يعزّز قدرتها على الاستجابة، ويسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، عبر توفير المواد الأساسية، استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يحرص على تقديم الدعم ومد يد العون لتوفير متطلبات الأسر المحتاجة في الدول الشقيقة والصديقة خلال الشهر المبارك».