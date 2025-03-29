هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بمناسبة عيد الفطر المبارك

رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عزَّ وجلَّ أن يعيده عليهم بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات بالمزيد من التقدُّم والرخاء.

كما هنّأ سموّه أولياء العهود ونوّاب الحكّام، وشعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، وشعوب العالم، بهذه المناسبة الكريمة، داعياً العلي القدير أن يُديم على دولتنا الأمن والأمان والازدهار والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال سموّه: في هذه المناسبة الكريمة تتجسد قيم التآخي والتراحم والتسامح والتعاضد المجتمعي التي قامت عليها دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الحكيمة، وتترسخ روح المحبة والسلام والأخوة الإنسانية بين جميع الشعوب.