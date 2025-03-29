محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء مونتينيغرو ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم معالي ميلويكو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود" الذي يقوم بزيارة عمل للدولة.

تناول اللقاء الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مونتينيغرو في مختلف المجالات، وسبل تطويرها والارتقاء بها على مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفي مختلف القطاعات الرئيسية ذات الأولوية التنموية للدولتين مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والسياحة.

ورحب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء برئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو، والوفد المرافق له، معرباً سموه عن حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون مع جمهورية مونتينيغرو، في جميع المجالات بما يخدم تطلعات البلدين نحو المستقبل، ويُسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اهتمام دولة الإمارات بالعمل مع جمهورية مونتينيغرو لتقوية الشراكات في المجالات التي تسهم في تعزيز الازدهار الاقتصادي المستدام والابتكار وتبادل المعرفة والخبرات ودعم فرص النمو المشترك، وتوفير كل مقومات ازدهارها لما فيه خير البلدين وشعبيهما.

وأشاد سموه بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين لاسيما مع توقيع اتفاقيتين في مجالي الاقتصاد والسياحة خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها معالي ميلويكو سباجيك للدولة.

واستعرض صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء مع رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو عدداً من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب معالي ميلويكو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو عن بالغ سعادته لحفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق خلال زيارته للدولة، مؤكداً عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

ونوه بما تشهده دولة الإمارات من نهضة تطويرية شاملة في مختلف المجالات، وما تقوم به من جهود ملموسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مونتينيغرو تطوراً ملموساً على المستويات كافة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 2008.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي.