تعرف إلى آلية عمل المواقف العامة في دبي والشارقة وعجمان خلال "عيد الفطر"

حددت البلديات والهيئات المعنية بالمواقف العامة في إمارات دبي والشارقة وعجمان، آلية عمل المواقف خلال عطلة عيد الفطر السعيد، مؤكدة أنه سيتم تطبيق مجانية المواقف خلال عطلة العيد.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن جميع المواقف العامة ستكون مجانية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك باستثناء المواقف متعددة الطوابق وذلك من تاريخ 1 شوال وحتى 3 شوال على أن يستأنف تطبيق التعرفة بدءًا من تاريخ 4 شوال.

يأتي هذا فيما تبدأ شركة باركن تطبيق سياسة التعرفة المرنة لمواقف المركبات في دبي اعتباراً من 4 أبريل المقبل، وهي سياسة أقرتها هيئة الطرق والمواصلات، وتستهدف تطبيق تعرفة مختلفة في أوقات الذروة وخارجها على جميع مواقف المركبات العامة المرسمة في محفظة الشركة، بالإضافة إلى ما يقارب 35% منها في مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين. وستعتمد التعرفة على نوع الموقف (المميزة والعادية).

وستطبق تعرفة أوقات الذروة لمدة 6 ساعات يومياً (من 8 إلى 10 صباحاً ومن 4 إلى 8 مساءً)، باستثناء أيام الأحد والعطلات الرسمية. أما التعرفة خارج أوقات الذروة (من 10 صباحاً إلى 4 مساءً ومن 8 إلى 10 مساءً) فستبقى دون تغيير، وستكون متوافقة مع التعرفة الحالية.

ورفعت بلدية دبي، مستوى الجاهزية في الشواطئ العامة لاستقبال الزوار وتنظيم الحركة على الشواطئ العامة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، من خلال توزيع الكوادر الأمنية والمعدات بشكل فعال وتنظيم الحشود في المناطق الداخلية، وتخصيص مسارات دخول لأصحاب الهمم وكبار السن، كما عززت بلدية دبي جاهزية الحدائق العامة والمرافق الترفيهية لاستقبال الزوار خلال العيد من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات ترفيهية متنوعة في برواز دبي، ومدينة الطفل والحدائق الكبرى.

من جانبه، أكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، عبيد سعيد الطنيجي، في تصريحات صحفية، أمس، أن المواقف العامة ستكون مجانية أول وثاني وثالث أيام العيد، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء.

وأضاف الطنيجي، أن فرق التفتيش ستواصل عملها في رصد أية تجاوزات أو استغلال خاطئ للمواقف العامة بالمدينة خلال هذه الفترة، داعياً الجمهور إلى ضرورة استخدام المواقف بالصورة المثلى وعدم إساءة استغلالها.

وأوضح الطنيجي أن حدائق الشارقة جاهزة لاستقبال الجمهور في ظل ما توفره من خدمات متميزة وأجواء جميلة تلتقي فيها الأسر والعائلات، مشيراً إلى أن البلدية تستقبل ملاحظات وبلاغات واستفسارات الجمهور عبر مركز الاتصال على الرقم 993 على مدار الساعة.

بدورها، أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن إعفاء جميع المواقف الخاضعة للرسوم خلال عطلة عيد الفطر المبارك من تاريخ 1 شوال وحتى 3 شوال، على أن يستأنف العمل فيها في تاريخ 4 شوال.

فيما أعلنت إدارة الزراعة والحدائق العامة عن افتتاح كافة الحدائق والمرافق العامة خلال أيام عيد الفطر السعيد من تاريخ 1 شوال وحتى 3 شوال من الساعة 11:00 صباحًا وحتى 12:00 صباحًا، على أن تستقبل حديقة الراشدية زوارها من الساعة 2:00 ظهرًا وحتى 12:00 صباحًا، مبينةً أن الحدائق ستشهد إقامة فعاليات متنوعة.