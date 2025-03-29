4 شواطئ عامة للعائلات في دبي خلال عطلة العيد

أعلنت بلدية دبي عن تخصيص أربعة من الشواطئ العامة التابعة لها في الإمارة لتكون حصراً للعائلات خلال عطلة عيد الفطر، تضم شاطئ جميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1، وأم سقيم 2.

وأكدت حرصها على إتاحة الفرصة أمام أفراد العائلة للاستمتاع بتجربة شواطئ دبي خلال عطلة العيد، إحدى أفضل الوجهات السياحية في الإمارة، وذلك انطلاقاً من التزامها بتوفير مدينة جاذبة تتمتع بمرافق ترفيهية وسياحية متكاملة، مناسبة للعائلات ومشجعة لهم لارتياد الشواطئ العامة في دبي، بما يعزز جهودها في تقديم أفضل مستويات جودة الحياة والرفاهية للسكان والزوار.

وأكدت البلدية أن تخصيص أربعة شواطئ عامة للعائلات فقط خلال عطلة عيد الفطر، سيعزز تنظيم أعداد الزوار على الشواطئ التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال العطلات الرسمية والأعياد من جميع فئات المجتمع.

وخصصت البلدية فريقاً متكاملاً للسلامة والإنقاذ يضم 126 فرداً مؤهلاً بكفاءة عالية ومزوداً بأحدث المعدات والتجهيزات اللوجستية التي تعزز عمليات الإنقاذ على الشواطئ، وتسهم في ضمان أعلى درجات ومعايير الأمن والسلامة لمرتاديها.

كما جهزت فريقاً رقابياً ميدانياً قوامه 10 أفراد من الكفاءات المدربة على أنظمة إدارة الحدث والحشود وتنظيم السير المروري في مواقف الشواطئ.

وستتابع البلدية العمليات على الشواطئ التابعة لها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لضمان الراحة والرفاهية للعائلات.

وتجدر الإشارة إلى أن البلدية تُشرف على إدارة القنوات المائية والشواطئ العامة في الإمارة، وكذلك تطوير البنية التحتية لها وتزويدها بأحدث الخدمات والمرافق المتكاملة الجاذبة التي تُقدم تجربة ترفيهية للسكان والمقيمين والسياح وتحقق سعادتهم.