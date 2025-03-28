محمد بن راشد: هذه البلاد مبروكة بعمل الخير وبالإنجاز والتسامح

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على منصة "إكس": "مع تباشير شهر الخير أطلقنا حملة وقف الأب الإنسانية .. ومع خواتيمه المباركة نحمد الله على توفيقه .. ونشكر جميع من شارك وساهم فيها .. أكثر من 277 ألف مشارك .. وبحصيلة بلغت 3.72 مليار درهم .. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ".

وأكد سموه أن: "هذه البلاد مبروكة .. مبروكة بعمل الخير .. ومبروكة بالإنجاز .. ومبروكة بالتسامح .. ومبروكة بالأمان والاستقرار والازدهار".

وختم سموه بالقول: "حفظ الله الإمارات .. وحفظ شعبها وجميع من يقيم على أرضها الطيبة