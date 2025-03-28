شرطة عجمان تنهي استعداداتها لتأمين الحركة المرورية خلال إجازة عيد الفطر

قال نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، المقدم راشد حميد بن هندي، إن إدارة المرور والدوريات انتهت من وضع خطتها لتأمين الحركة المرورية خلال عيد الفطر السعيد والإجازة المرافقة له، بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية ورقباء السير على الطرقات الرئيسية وفي مختلف مناطق الإمارة، وذلك منعاً لتشكل الازدحام.

وأكد نائب مدير إدارة المرور والدوريات، في تصريحات صحفية، أنه سيتم نشر 47 دورية مرورية ورقباء سير في مختلف المناطق على مدار الساعة، لضبط الحركة المرورية والحد من التجمعات والاكتظاظ في الأسواق والمراكز التجارية في جميع مناطق عجمان، مشيراً إلى أن هذه الخطة تهدف إلى الحد من الاختناقات المرورية خلال النهار، وتسهيل حركة السير والمرور، والحد من وقوع الحوادث والمخالفات المرورية، كالقيادة بطيش وتهور، واللهو بالمركبات على الطرقات العامة بطريقة مخالفة.

وناشد نائب مدير إدارة المرور والدوريات الجمهور من سائقي المركبات عموماً، والسائقين من فئة الشباب خصوصاً إلى الالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافة كافية بين المركبات، والالتزام بالقانون المروري على الطرقات، متمنياً لهم الأمن والسلامة وعيد فطر سعيد خالٍ من الحوادث.