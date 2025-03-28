«الأنصاري القابضة» تقدّم مليون درهم

أعلنت شركة «الأنصاري القابضة»، الشركة الأم للأنصاري للخدمات المالية والأنصاري للصرافة، عن مساهمتها بمبلغ مليون درهم في حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وأكّد رئيس مجلس إدارة شركة «الأنصاري القابضة»، محمد علي الأنصاري، أن حملة «وقف الأب» تجسد معاني الخير والإحساس بمعاناة الآخرين، وحرص دولة الإمارات على مساعدة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، وتحسين حياة أفرادها ومساعدتهم في الحصول على فرص العيش الكريم والرعاية الصحية المستدامة. وقال: «يمثل دعمنا لمستهدفات حملة (وقف الأب) مساهمة يسيرة في الأخذ بيد المرضى من الفقراء والمحتاجين وغير القادرين، ومساندتهم للوصول إلى ما يحتاجون إليه من علاج ودواء، ويشرفنا في شركة (الأنصاري القابضة) الانضمام إلى هذا الحراك الخيري الذي يشهده مجتمع الإمارات، من قبل الأفراد والمؤسسات، دعماً لهذه الحملة النبيلة خلال شهر رمضان الفضيل».