«أكوا العقارية» تدعم الحملة بمليون درهم

انضمت شركة «أكوا العقارية» إلى قائمة المساهمين في حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، حيث أعلنت الشركة عن مساهمتها بمبلغ مليون درهم لدعم الحملة الرمضانية الوقفية.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا العقارية»، علي أشرف تومبي: «تجسد حملة (وقف الأب)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، النهج الإنساني الذي رسخته دولة الإمارات منذ فجر التأسيس وسعيها الدائم لمساعدة الفقراء والمحتاجين حول العالم، وهو ما تظهره على مدار العام، المبادرات الخيرية والإنسانية الملهمة خصوصاً خلال شهر رمضان الفضيل». وأضاف: «يسعدنا في شركة (أكوا العقارية) أن نكون من البارين بآبائنا من خلال مساهمتنا في تحقيق الأهداف العظيمة لحملة (وقف الأب) في توفير رعاية صحية مستدامة للفقراء والمحتاجين، ومساندة الجهود الخيرة التي تبذلها مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) عبر عشرات البرامج والمشاريع في مختلف أنحاء العالم».