شرطة دبي: الإتجار بالألعاب النارية مخالف للقانون ويؤدي إلى عقوبات

أفادت شرطة دبي، فس حسابها الرسمي على منصة "إكس"، بأن الاتجار بالألعاب النارية مخالفٌ للقانون، وقد يؤدي إلى عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة مالية لا تقل عن 100,000 درهم.

وأكدت شرطة دبي على الجمهور ألا يعرضوا أنفسهم نفسك للمساءلة، والالتزام بالقوانين التي وُضِعت لضمان سلامة الجميع.