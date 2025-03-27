إقامة دبي تغلق مركز إسعاد المتعاملين لـ «الصيانة والتطوير» 

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن إغلاق مؤقت لمركز سعادة المتعاملين في مقرها الرئيس بمنطقة الجافلية، وذلك اعتباراً من الفترة التي تلي عيد الفطر المبارك، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير، ضمن جهودها المستمرة لتحسين بيئة العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت أنه تم توفير مركز بديل خلف محطة مترو ماكس لاستقبال المتعاملين خلال فترة الصيانة، حيث ستكون جميع الخدمات متاحة بالجودة والفاعلية نفسها، لضمان استمرارية تقديم الخدمات من دون انقطاع، كما دعت الإدارة المتعاملين إلى الاستفادة من التطبيقات الذكية المتوافرة على مدار الساعة لإنجاز معاملاتهم بسهولة، إضافة إلى التواصل مع مركز اتصال «آمر» عبر الرقم المجاني 8005111، أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي gdrfad.gov.ae، للاستفسارات والدعم، تأكيداً لالتزامها بتعزيز التحول الرقمي، وتوفير خدمات يسهل الوصول إليها من أي مكان.

وأكّدت الإدارة التزامها بتقديم خدمات مرنة وفعّالة تُحقق أعلى مستويات الرضا، من خلال التحسين المستمر وتطوير بيئة العمل، بما يعكس رؤيتها في تعزيز التميّز المؤسسي والريادة في الخدمات الحكومية.