الإمارات.. الدولة العربية الأكثر أماناً والثانية عالمياً

عززت الإمارات العربية المتحدة مكانتها كواحدة من أكثر الدول العربية استقراراً وجاذبية للعيش والعمل،وحافظت على مكانتها المتقدمة في مؤشر الأمان العالمي، حيث احتلت المركز الثاني عالمياً وفقاً لتقرير موقع الإحصاءات العالمي "نومبيو" لعام 2025.

وسجلت الإمارات درجة أمان بلغت 84.5 من أصل 100 نقطة، ما يعكس جهودها المستمرة في تعزيز الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين على أراضيها ، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ريادتها العالمية.

ويعتمد تقرير "نومبيو" على معايير عدة لقياس مستوى الأمان، من بينها معدلات الجريمة، والسلامة العامة، وجودة الخدمات الأمنية، إضافة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وتفوقت الإمارات على العديد من الدول المتقدمة بفضل سياساتها الفعالة في تطبيق القانون واستخدام أحدث التقنيات في تعزيز الأمن، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي تساهم في تحقيق بيئة آمنة للجميع.

ويتوج هذا الإنجاز جهود دولة الإمارات في تعزيز جودة الحياة وتحقيق رؤيتها الوطنية في أن تكون واحدة من أفضل دول العالم في مختلف المجالات.

وتصدرت دولة "أندورا" القائمة أكثر دولة أماناً في العالم بدرجة 84.7، فيما جاءت قطر في المركز الثالث بـ 84.2، تليها تايوان بـ 82.9 في المركز الرابع، ثم عُمان في المركز الخامس بـ 81.7 نقطة، تليها تباعا جزيرة مان، وهونغ كونغ،وأرمينيا،وسنغافورة،

واليابان.