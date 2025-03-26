شمشير فاياليل يدعم «وقف الأب» بـ 5 ملايين درهم

انضم المؤسِّس ورئيس مجلس إدارة «برجيل القابضة»، الدكتور شمشير فاياليل، إلى قائمة المساهمين في حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يُخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، حيث أعلن عن تقديمه مليون درهم دعماً للحملة الرمضانية الوقفية.

ويندرج إسهام الدكتور شمشير فاياليل ضمن التفاعل المجتمعي الكبير من الأفراد والمؤسسات، مع حملة «وقف الأب» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.

وقال الدكتور شمشير فاياليل إن حملة «وقف الأب» تجسّد حرص دولة الإمارات على تقديم العون لأفراد المجتمعات الأقل حظاً، ومنحهم الإمكانات والأدوات الكفيلة بالارتقاء بواقعهم وغرس الأمل في نفوسهم.

وأضاف: «مساهمتنا في حملة (وقف الأب)، تعبر عن تقديرنا الكبير لدور الأب في حياة كلٍ منا وتفانيه وتضحياته لتنشئة جيل صالح، كما ينسجم هذا الدعم مع قناعتنا بأهمية مساعدة الآخرين، وبذل الجهود لتوسيع دائرة المستفيدين من البرامج والمشاريع الخيرية والإنسانية الطموحة التي تنفذها مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) حول العالم».