«محمد بن راشد للإسكان» تدعم العقود الاسترشادية

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تعاونها مع بلدية دبي لدعم متعامليها، من خلال إعادة الإعلان عن العقود الاسترشادية التي أعدتها البلدية بهدف تحسين وتنظيم العملية التعاقدية بين المالك والاستشاري والمقاول عند بناء الفلل السكنية، وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة، وإنجازها بسلاسة دون تعطل ناتج عن خلافات تعاقدية.

وتعد العقود نموذجاً متميزاً يحدد بشكل واضح الالتزامات والمسؤوليات والحقوق لجميع الأطراف، ما يعزز الثقة والتفاهم بين الملاك والاستشاريين والمقاولين، ويسهم في تنفيذ أعمال البناء بسلاسة، ويقلل من الخلافات التعاقدية المحتملة، كما تتميز العقود بالمرونة التي تتيح تعديلها بما يتناسب مع احتياجات الأطراف المختلفة.

وستنظم المؤسسة، بالتعاون مع البلدية، سلسلة من الورش التوعوية لمتعامليها، لتعريفهم بمزايا العقود وكيفية استخدامها بشكل فعال عند التعاقد مع الاستشاريين والمقاولين، وكيفية الحصول على نسخ منها.

وتهدف المبادرة إلى تقديم قيمة مضافة للمجتمع، من خلال مجموعة من المزايا المهمة التي تسهم في تحسين تنفيذ المشاريع الإسكانية، لاسيما في مرحلة ما قبل التصميم والتنفيذ.

وأعدت بلدية دبي نسختين من العقود، في المرحلة الأولى التي تسبق عملية التصميم والتنفيذ، إحداهما للتعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية عند تصميم الفلل، والأخرى للتعاقد مع شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع البناء، ما سيساعد المالك على فهم البنود بشكل أوضح، ويقلل الخلافات القانونية والمالية بين الأطراف، حيث حرصت على توضيح البنود لتتضمن الالتزامات والمسؤوليات لكل طرف من الأطراف، كما يسهم في تسهيل إنجاز المشاريع في الوقت المحدد.