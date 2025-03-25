إطلاق أول مختبر للذكاء الاصطناعي مخصص لأصحاب الهمم

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، في إطار حملته الرمضانية "إماراتنا تزدهر بالخير"، إطلاق أول مختبر من نوعه للذكاء الاصطناعي مخصص لأصحاب الهمم، وذلك في جمعية الإمارات لمتلازمة داون بدبي.

تأتي هذه المبادرة في خطوة نوعية، تهدف إلى دعم تطوير قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا في الدولة، بما يعكس التزام المصرف بدعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر شمولاً واستدامة لدولة الإمارات.

حضر حفل الافتتاح أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومروان بن غليطة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومدير عام بلدية دبي بالإنابة، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات وممثلين من الجهات الحكومية، وموظفين من مصرف الإمارات للتنمية وجمعية الإمارات لمتلازمة داون، في حضور يعكس أهمية هذه المبادرة الرائدة ودورها في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز الابتكارالمجتمعي.

ويهدف مختبر الذكاء الاصطناعي، إلى تزويد أصحاب الهمم من المصابين بمتلازمة داون بالأدوات والفرص اللازمة للنجاح في عالم اليوم الذي يتسم بالتطور التكنولوجي المتسارع.

ومن خلال التركيز على مبدأ الشمولية، يوفر المختبر بيئة تعليمية مبتكرة تتيح الوصول إلى حلول عملية في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما يُمكّن المشاركين من استكشاف قدراتهم الكامنة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، والمساهمة الفاعلة في ميادين الابتكار والتكنولوجيا.

وقال النقبي، إن المبادرة تجسد التزام مصرف الإمارات للتنمية بدعم وتمكين القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية وتحسين جودة حياة الأفراد، من خلال توفير حلول مبتكرة قائمة على أحدث التقنيات، مشيرا إلى أن الدمج بين الابتكار التكنولوجي والرسالة الإنسانية للمصرف، القائمة على التعاطف وتمكين الفئات المجتمعية المختلفة، يؤكد حرص المصرف على تطوير قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجابا على المجتمع ويخدم مستقبله المستدام.

وقالت الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، إن المختبر يمثل إنجازاً مهماً يعكس جهودنا المتواصلة لتمكين الأطفال ذوي متلازمة داون، وتوفير فرص جديدة ومميزة لهم في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، مبدية ثقتها بقدراتهم على تحويل هذا المختبر إلى مركز للتميز، حيث يكون الابتكار والإبداع والاستكشاف أسلوب حياة، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية ذات أثر ملموس.

وأكدت أن هذا المختبر المتكامل للذكاء الاصطناعي، سيسهم بدعم من مصرف الإمارات للتنمية في تمكين الأطفال من الاستكشاف والابتكار والازدهار، مشيرة إلى أن إطلاق المختبر يأتي في إطار الدور المحوري الذي يضطلع به مصرف الإمارات للتنمية في دعم قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد إماراتي مستدام ومرن.

كما تنسجم هذه المبادرة الرائدة مع مستهدفات "عام المجتمع 2025" في دولة الإمارات، وتعكس التزام المصرف الراسخ بتعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال بناء شراكات إستراتيجية تساهم في خدمة المجتمع وتمكينأفراده.