«الموارد البشرية بعجمان» تعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً بشأن عطلة عيد الفطر في حكومة عجمان حيث تقرر أن تبدأ اعتباراً من 1 ولغاية 3 شوال 1446هـــ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم 4 شوال وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وبهذه المناسبة، رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.