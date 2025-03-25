سائقون يؤدون الصلاة على «كتف الطرق» السريعة

قالت شرطة أبوظبي إنها رصدت توقف سائقي شاحنات وحافلات على كتف طرق سريعة لأداء الصلاة، محذرة من أن الوقوف العشوائي قد يهدد سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، فضلاً عن عرقلة حركة السير، والتسبب في وقوع حوادث مرورية.

وقال الرائد فيصل راشد الظنحاني، من مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، إن «كثيراً من السائقين يتوقفون بمركباتهم على كتف الطريق عند دخول وقت الصلاة خشية فواتها، أو لأنهم يحتاجون وقتاً للوصول إلى بيوتهم أو إلى أقرب مسجد».

وشدد الظنحاني على أن «الصلاة في وقتها واجبة علينا، لكن تأديتها على كتف الطريق قد تعرض أشخاصاً للخطر»، مؤكداً أن «سلامة المصلين والآخرين هي أولوية»، وأشار إلى أن «هناك أكثر من 200 مسجد في شبكة محطات (أدنوك)، فضلاً عن مناطق عدة مخصصة للاستراحة في مواقع مختارة، يستطيع الشخص الصلاة فيها براحة وأمان»، مضيفاً أن «من الأمور الجيدة أن يجعل الشخص صلاته أولوية، لكن من الأهمية تأديتها بأمان وسلامة، ويمكن تحميل تطبيق (أدنوك) للتعرف إلى المحطة الأقرب خلال الرحلة لأداء الصلاة فيها والمحافظة على سلامة الجميع».

ورداً على سؤال حول جواز الصلاة في أماكن قد تعرض حياة المصلي للخطر، أكد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، لـ«الإمارات اليوم»، أن للجهات المعنية أن تنظم أمور الناس بما يحقق لهم المصلحة ويدرأ عنهم المفسدة، فإذا رأت أن الصلاة في جوانب الطرقات سيترتب عليها مفسدة، فيجب الامتثال لتوجيهها بالابتعاد عن هذه الأماكن، ولا يحملهم الكسل عن الذهاب إلى الأماكن الآمنة أن يصلوا في مواقع الخطر، فقد نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عن الجلوس في الطرقات، مع عدم الخطر في ذلك، ونهى عن الصلاة في مرابض الإبل، لتوقع الخطر منها، فكيف مع احتمال الخطر كما بينته الشرطة المهتمة بمصلحة الناس ودفع المضار عنهم؟! فيجب على المسلمين الحريصين على أداء الصلاة في أوقاتها أن يتجنبوا مواقع الخطر، ويذهبوا بعيداً عنها، فقد جعلت الأرض كلها مسجداً وطهوراً لهذه الأمة المرحومة، وللسلطات المعنية أن تقيد المباح، كما في هذه الصورة، وتضع بدائل عنه بما يحقق المصلحة المجتمعية، ويحفظ أرواح الناس وممتلكاتهم.

وأصدرت شرطة أبوظبي تحذيرات للسائقين في أوقات سابقة من مخاطر الوقوف العشوائي على جانبي الطرق، إذ رصدت توقف سائقي شاحنات وحافلات لأداء الصلاة على جانب الطريق، ما يهدد سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وقد يتسبب في وقوع حوادث مرورية، خصوصاً في أوقات الذروة المسائية.

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية ملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي توزيع حافلات العمال إلى تنبيه السائقين على ضرورة الالتزام بعدم الوقوف العشوائي على الطرق، والابتعاد عن أي سلوك غير حضاري، والتوجه إلى المساجد القريبة أو المصليات المخصصة، أو المناطق الآمنة لأداء الصلوات.

وأكدت تطبيق المادة 62 في قانون السير والمرور الاتحادي، التي تحظر إيقاف المركبات عند مفترقات ومنعطفات الطرق، ومخالفتها 500 درهم، والمادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي، التي تنص على مخالفة عدم التزام سائقي المركبات علامات وإرشادات المرور، وقيمتها 500 درهم.

شرطة أبوظبي:

. «كتف الطريق» لا تتوافر فيه عوامل آمنة لأداء الصلاة.

. 200 مسجد في شبكة محطات «أدنوك».. يستطيع الشخص الصلاة فيها براحة وأمان.