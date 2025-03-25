إضافة «عود ميثاء» و«البرشاء هايتس» إلى «حافلة تحت الطلب»

أضافت هيئة الطرق والمواصلات في دبي منطقتين جديدتين إلى نطاق خدمة حافلة تحت الطلب، هما منطقة عود ميثاء ومنطقة البرشاء هايتس، وذلك استجابة للطلب المتنامي على هذه الخدمة، التي تقدم حلولاً سريعة ومريحة للتنقل اليومي، بما يخدم التكامل في شبكة المواصلات العامة، ويُسهّل على الركاب التنقّل إلى وجهاتهم بسرعة وأمان، وبالتالي تعزيز انسيابية الحركة المرورية في الإمارة.

وأكد مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، عادل شاكري، في بيان صحافي، أمس، أن طلب خدمة «حافلة تحت الطلب» يتسم بالسلاسة والسرعة، وتمثّل أحد أفضل حلول التنقّل الجماعي في مدينة دبي، التي تشهد نموّاً سكانياً متسارعاً يشكّل تحدّيات في العمل على تقليل الازدحام المروري، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، لاسيما أن هذه الخدمة تتميّز كذلك بكلفتها المعقولة التي تبلغ خمسة دراهم للشخص الواحد في الرحلة الواحدة.

وقال: «وسعت الهيئة نطاق هذه الخدمة إلى 10 مناطق حيوية في الإمارة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمة، بعد أن تم تشغيلها مسبقاً في مناطق حيوية مثل البرشاء، وواحة دبي للسيليكون، والنهدة، وأخيراً في منطقة الخليج التجاري، ومنطقة وسط مدينة دبي (الداون تاون)، وتشهد إقبالاً واسعاً من قبل شريحة كبيرة من مستخدمي وسائل النقل الجماعي، خصوصاً أن التوسّع الجديد في الخدمة يشمل مناطق حيوية مهمة، إضافة إلى إتاحة التنقل بين المنطقتين المتجاورتين».

وأوضح شاكري أن مبادرة «حافلة تحت الطلب» تستند إلى نظام الاستجابة الذكية لطلب الركاب للخدمة، القائم على فكرة ربط بعض المناطق بحافلات عامة صغيرة من مواقعهم، عبر التطبيق الذكي الذي يتيح للمتعاملين تحديد مسارهم من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول، ودفع تعرفة التنقل، مؤكداً أن الخدمة توفر حلاً مبتكراً لرحلات الميل الأول والأخير بين منطقة سكن المتعاملين وأقرب محطة لوسائل النقل الجماعي.

وأفادت الهيئة بأنها أجرت قبل التشغيل الفعلي للخدمة مسحاً ميدانياً بناء على عدد من المعايير منها الفئات السكانية المستخدمة للخدمة، وامتلاك المركبات، وخيارات التنقل، وأقرب محطات ومواقف وسائل المواصلات العامة، والخيارات المفضلة للتنقل ومنها مسافة المشي، وقت الانتظار وغيرهما، إضافة إلى معايير أخرى مثل الراحة، ودقة المواعيد، والخدمة حسب الطلب، وقرب الخدمة من المنازل ووجهات التنقل، التعرفة المعقولة، واستعانت الهيئة كذلك بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال مثل إسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة وفنلندا.

وأشارت الهيئة إلى أن خدمة «حافلة تحت الطلب» تُقدّم عبر التطبيق الذكي Dubai Bus On Demand، المتوافر في «أبل ستور» و«غوغل بلاي ستور» على الهواتف والأجهزة الذكية، وتغطي الحافلات التي تتسع لـ13 راكباً عبر مسارات داخل مناطق جغرافية، ويتمتع سائقو الحافلات بإمكانية التواصل مع طالبي الخدمة، من خلال التطبيق للوصول إلى أقرب نقطة من أماكن وجودهم.