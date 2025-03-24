طرق دبي تضيف منطقتي عود ميثاء والبرشاء هايتس لخدمة "حافلة تحت الطلب"

أضافت هيئة الطرق والمواصلات في دبي منطقتين جديدتين إلى نطاق خدمة حافلة تحت الطلب وهما: منطقة عود ميثاء ومنطقة البرشاء هايتسوذلك استجابة للطلب المتنامي على هذه الخدمة، التي تقدم حلولاً سريعة ومريحة للتنقل اليومي بما يخدم التكامل في شبكة المواصلات العامة ويُسَهِّلُ على الركاب التنقّل إلى وجهاتهم بسرعة وأمان، وبالتالي تعزيز انسيابية الحركة المرورية في الإمارة.

وأكّد عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن طلب خدمة (حافلة تحت الطلب) يتسم بالسلاسة والسرعة وتمثّل أحد أفضل حلول التنقّل الجماعي في مدينة دبي، التي تشهد نموّاً سكانياً متسارعاً يشكّل تحدّيات في العمل على تقليل الازدحام المروري وتعزيز انسيابية الحركة المرورية لاسيما وأن هذه الخدمة تتميّز كذلك بتكلفتها المعقولة، التيتبلغ (5) دراهم للشخص الواحد في الرحلة الواحدة.

وقال شاكري: "وسعت الهيئة نطاق هذه الخدمة إلى 10 مناطق حيوية في الإمارة وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمة، بعد أن تم تشغيلها مسبقاً في مناطق حيوية مثل (البرشاء، واحة دبي للسيليكون، النهدة، ومؤخرا في منطقة الخليج التجاري ومنطقة وسط مدينة دبي(الداون تاون). تشهد إقبالاً واسعاً من قبل شريحة كبيرة من مستخدمي وسائل النقل الجماعي، خاصةً وأن التوسّع الجديد في الخدمة يشمل مناطق حيوية مهمة بالإضافة إلى إتاحة التنقل بين المنطقتين المتجاورتين ".

وأوضح شاكري أن مبادرة (حافلة تحت الطلب) تستند إلى نظامالاستجابة الذكية لطلب الركاب للخدمة القائم على فكرة ربط بعضالمناطق بحافلات عامة صغيرة من مواقعهم، عبر التطبيق الذكي الذي يتيح للمتعاملين تحديد مسارهم من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول، ودفع تعرفة التنقل، مؤكداً أن الخدمة توفر حلاً مبتكراً لرحلات الميل الأولوالأخير بين منطقة سكن المتعاملين وأقرب محطة لوسائل النقل الجماعي.



وقد أجرت الهيئة قبل التشغيل الفعلي للخدمة قبل سنوات مسحاً ميدانياً بناء على عدد من المعايير منها الفئات السكانية المستخدمة للخدمة، امتلاك المركبات، خيارات التنقّل، أقرب محطات ومواقف وسائل المواصلات العامة، الخيارات المفضّلة للتنقّل منها (مسافة المشي، وقت الانتظار وغيرها) بالإضافة إلى معايير أخرى مثل الراحة، دقة المواعيد، الخدمة حسب الطلب، قرب الخدمة من المنازل ووجهات التنقّل، التعرفة المعقولة، واستعانت الهيئة كذلك بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال مثل اسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة وفنلندا. الجدير بالذكر أن خدمة (حافلة تحت الطلب) تُقَدَّمُ عبر التطبيق الذكي(Dubai Bus On Demand) المتوفر في أبل ستور وغوغل بلاي ستور على الهواتف والأجهزة الذكية، وتغطي الحافلات التي تتسع لــ 13 راكباً عبر مسارات داخل مناطق جغرافية، ويتمتع سائقي الحافلات بإمكانية التواصل مع طالبي الخدمة، من خلال التطبيق للوصول إلى أقرب نقطة من أماكن وجودهم.