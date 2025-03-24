«دبي لخبراء المستقبل» يفتح باب التسجيل في دفعته الخامسة

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن فتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة من «برنامج دبي لخبراء المستقبل»، البرنامج الحكومي الأول من نوعه في العالم الذي تم تطويره بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي لإعداد خبراء المستقبل في مختلف القطاعات، وتعزيز مساهمتهم في تطوير مشروعات وأبحاث مستقبلية وسياسات ومبادرات قائمة على الابتكار، وتعزيز جاهزية جهات عملهم للمستقبل.

وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، أمس: «إن البرنامج يستمر في استقبال طلبات التسجيل حتى 17 أبريل المقبل، ويستهدف الموظفين المواطنين من فئة الإدارة الوسطى أو العليا في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، ويوفر لهم فرصة ليصبحوا خبراء في استشراف المستقبل».

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، عبدالعزيز الجزيري، أن تمكين خبراء المستقبل هو ضمان لاستدامة ريادة دبي في مختلف المجالات والمؤشرات، لاسيما في قطاع التخطيط الاستراتيجي والابتكار الحكومي، لافتاً إلى أن التعاون المستمر للعام الخامس على التوالي بين مؤسسة دبي للمستقبل والمجلس التنفيذي لإمارة دبي في «برنامج دبي لخبراء المستقبل»، يترجم توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بضرورة تمكين المواهب الوطنية وتزويدها بالمهارات والأدوات المعرفية لاستشراف المستقبل.

وقال الجزيري: «برنامج دبي لخبراء المستقبل هدفه تدريب نخبة من الكفاءات القيادية الوطنية والمتخصصة في هذا المجال، ضمن مختلف القطاعات الحيوية في حكومة دبي، وتطوير القدرات الاستشرافية في القطاع الحكومي، وتزويد الجهات الحكومية بقدرات تخيل وتصميم وتنفيذ أفضل مستقبل ممكن، وصولاً إلى تحقيق تحوّل نوعي شامل في ممارسات استشراف المستقبل، لتبقى دبي في مقدمة المدن الأكثر جاهزية للمستقبل».

ويشمل برنامج دبي لخبراء المستقبل مستويين هما: محلل المستقبل المعتمد، وتنفيذي المستقبل المعتمد، حيث يقدم المستوى الأول تجربة تعليمية مكثفة وعملية للمنتسبين لتطوير الممارسات والكفاءة الاستشرافية عبر تطبيقات عملية تشمل جميع مراحل استشراف المستقبل. أما المستوى الثاني بعنوان تنفيذي المستقبل المعتمد، فيجمع بين التعلم القائم على المشروعات، حيث يقوم المشاركون بتحديد نطاق مشروع استشرافي يتناول فجوة مستقبلية أو فرصة ذات صلة بمؤسساتهم أو قطاعاتهم أو مدينة دبي، مع تقديم مشروع إبداعي يتضمن توصيات واضحة وخطة تنفيذ محكمة، ويستمر المستوى الثاني من سبتمبر حتى أكتوبر 2025.

عبدالعزيز الجزيري:

• تمكين وإعداد خبراء المستقبل يدعم استدامة ريادة دبي في مختلف المجالات، خصوصاً قطاع التخطيط الاستراتيجي والابتكار الحكومي.