تحديد موعد وآلية صرف مكافأة الأداء لموظفي حكومة دبي

أفادت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أنه تم إعداد آلية محددة لصرف مكافأة الأداء التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكدت الدائرة لـ"الإمارات اليوم"، أن الآلية ترتكز على صرف المكافآت بناءً على نتيجة أداء الموظفين لعام 2024 لكافة الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية لحكومة دبي وبعض الجهات المشمولة في أحكام هذا القرار.

ولفتت دائرة الموارد البشرية، إلى أن المكافأة سيتم صرفها للموظفين الحاصلين على تقييم يلبّي التوقعات فأعلى وبحسب مستويات الأداء، مشيرة إلى أن التوجيهات الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جاءت بصرف المكافآت قبل عيد الفطر المبارك.

وتأتي هذه المكرمة السامية تتويجاً للإنجازات التي حققتها الإمارة خلال العام، والتي عكست كفاءة الأداء الحكومي، وأسهمت في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر المدن تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم، كما تؤكد تقدير القيادة الرشيدة لموظفي حكومة دبي، كشركاء أساسيين في تحقيق هذه النجاحات من خلال التزامهم وإبداعهم في مختلف القطاعات.

وتعمل حكومة دبي على توفير جميع المقومات والمتطلبات، لضمان الحياة الكريمة للأسر المواطنة والعاملين في حكومة دبي، بما يسهم في استدامة استقرارهم، وازدهار مستقبلهم، كما تسعى إلى توفير البيئة الداعمة لجميع العاملين في دوائرها، واستقطاب أفضل الكفاءات والعقول، للإسهام في جهود التطوير المستمرة لمنظومة العمل الحكومي في إمارة دبي.

ويأتي ذلك تزامناً مع مساعي حكومة دبي الحثيثة في الارتقاء بمعايير التميز في الأداء، معزّزة موقعها ضمن قائمة أفضل وأنجح الحكومات وأكثرها كفاءة من حيث الخدمات الحكومية، والأداء المؤسسي، ما يرسّخ مكانة حكومة دبي حكومةً سبّاقةً ورائدةً ومبدعةً.