أنور قرقاش: زيارة طحنون بن زايد إلى أمريكا تعكس مصداقية الإمارات ونجاحها الاستراتيجي

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن الزيارة الناجحة للشيخ طحنون بن زايد إلى أمريكا تعكس مصداقية ونجاح الإمارات الاستراتيجي.

وقال قرقاش في تدوينة عبر منصة "إكس": "الزيارة الناجحة للشيخ طحنون بن زايد الي الولايات المتحدة، والتغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها، تعكس في تقديري مصداقية الإمارات ونجاحها الاستراتيجي، إضافة إلى رؤية قيادتها لمفهوم النمو والازدهار في المرحلة القادمة".

وختم بالقول: "حجم الاستثمارات في المحصلة مرتبط بالمصداقية والرؤية".