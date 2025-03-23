رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان في القاهرة تعزيز العلاقات

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أمس، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون، والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته، خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين، ودفع تعاونهما المشترك إلى الأمام في مختلف المجالات.

وأقام الرئيس المصري مأدبة إفطار تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل في وقت سابق، أمس، إلى القاهرة في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي، عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ورحب الرئيس المصري، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، وتبادلا التهاني وأطيب الأمنيات في ما تبقى من شهر رمضان المبارك، والأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.

• الجانبان ناقشا خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون، والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته، خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية.

رئيس الدولة يغادر القاهرة

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القاهرة في ختام زيارته الأخوية إلى مصر، حيث كان في وداعه في مطار القاهرة الدولي عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ورافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، وفد يضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، وسفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مريم الكعبي.