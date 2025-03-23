آمنة الضحاك: تحلية المياه منخفضة الكربون ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الوطنية

أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الدكتورة، آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن تحلية المياه منخفضة الكربون تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الإمارات الوطنية، مشيرة إلى أن الوزارة تعطي الأولوية لتقنية التناضح العكسي المستدامة.

وأضافت: «تأكيداً لهذا الالتزام تحتضن أبوظبي محطة الطويلة للتناضح العكسي التي تعد جزءاً من مجمع الطويلة للماء والكهرباء، وستصبح أكبر منشأة للتناضح العكسي في العالم عند تشغيلها بالكامل، مع هدف الوصول إلى 90% من إنتاج المياه المحلاة بهذه التقنية بحلول عام 2030. وتماشياً مع هذا الطموح، تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة من مزيج الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة، بحلول العام نفسه».

وقالت الدكتورة الضحاك في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمياه: «يعاني اليوم 2.2 مليار شخص (أي واحد من كل أربعة) في العالم، الحرمان من المياه النظيفة والآمنة، وهذه الحقيقة تتطلب منا تعزيز التزامنا بالإدارة المستدامة للمياه، والعمل على ضمان مستقبل مائي مستدام للجميع».

وأضافت: «يركز موضوع هذا العام (حماية الأنهار الجليدية) على حقيقة مفادها أن هذه النظم البيئية، رغم بعدها الجغرافي، ترتبط بشكل وثيق بأمننا المائي الوطني في دولة الإمارات، فمع ارتفاع درجات الحرارة العالمية والتغير المناخي، فقدت الأنهار الجليدية أكثر من 6500 مليار طن، أي ما يعادل 5% من جليدها منذ بداية القرن، وهو معدل ذوبان غير مستدام يشكل تهديداً خطراً على مستقبل الموارد المائية».

وأكدت الدكتورة الضحاك أن الإمارات تدرك العواقب العالمية لاختفاء الأنهار الجليدية، حيث يؤثر ذلك في الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، ويُسرّع ارتفاع مستوى سطح البحر.

وأشارت إلى أن الإمارات تلتزم بالإدارة المستدامة للمياه، حيث تقود استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 مسيرة الدولة نحو خفض الانبعاثات، فيما توجه استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 جهودها نحو إدارة متكاملة للموارد المائية، بهدف تقليل إجمالي الطلب على المياه بنسبة 21%، وتعزيز كفاءة استخدامها عبر مختلف القطاعات.