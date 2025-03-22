يوسف عبدالله: محمد بن راشد قدوتي.. وأبنائي مصدر اعتزازي

زار فريق «الإمارات اليوم»، الموظف المتميّز يوسف محمد عبدالله في مركز خدمة العملاء لفحص وتسجيل المركبات بمنطقة القصيص في دبي، بعد الإشادة التي نالها من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن تقرير «المتسوق السري»، حيث وصفه سموّه بأنه شاب مجتهد، بشوش، مبادر لخدمة الناس، ومثال يُحتذى في خدمة المتعاملين وحرصه على سمعة دبي.

وعبّر يوسف محمد عبدالله عن فخره الكبير وامتنانه العميق لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي اعتبره القدوة الأولى في الإبداع والريادة وتحقيق الرقم واحد.

وقال: «قيادتنا لا تكتفي بوضع الخطط والاستراتيجيات، بل تتابع الأداء عن قرب، وتثمّن كل جهد مخلص، وهو ما يحفزنا على تقديم الأفضل دوماً».

وتحدث يوسف عن ردة فعل ابنه وابنته اللذين يدرسان في إحدى جامعات الدولة فور علمهما بإشادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجهوده، قائلاً: «ولداي شعرا بفخر كبير عندما سمعا بأن والدهما تم ذكره من قبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقالا لي: أنت قدوتنا، وهذا أعظم تقدير يمكن أن نراه في حياتنا. لحظة لا تُنسى، وكان لها وقع عاطفي عميق في نفسي كأب».

وتطرق يوسف إلى طبيعة عمله في مركز خدمة العملاء، قائلاً «هذه الوظيفة ليست مجرد إجراءات أو معاملات روتينية، بل هي عمل إنساني بامتياز، يتطلب من الموظف أن يكون مؤهلاً مهنياً وأخلاقياً، ويملك من الصبر والمرونة ما يُمكّنه من قضاء حوائج المتعاملين بسرعة وسلاسة».

وأضاف: «الموظف الناجح هو من يشعر بالمتعامل، ويجعل راحته وإنهاء معاملته بأيسر الطرق على رأس أولوياته».

أسرار التميّز

وعن سر تميّزه في عمله، أشار يوسف إلى عناصر عدة، أبرزها الإخلاص في أداء الواجب، والحرص على التواصل الإيجابي مع المتعاملين، إضافة إلى تبني ثقافة الخدمة بروح الفريق، التي تنبع من الإيمان بأن كل متعامل هو ضيف يجب أن يُحترم ويُقدّر. وأضاف: «السر بسيط.. كن صادقاً، استمع جيداً، وابتسم دائماً.. هذه المفاتيح تصنع فرقاً كبيراً في تجربة المتعامل».

ووجّه يوسف رسالة لزملائه العاملين في مراكز خدمة العملاء على مستوى الدولة، قائلاً: «أنتم خط الدفاع الأول عن سمعة مؤسساتنا، وواجهة الحكومة أمام الناس. اجعلوا رضا المتعامل أولوية، فالإخلاص في العمل لا يضيع، وقيادتنا تتابع وتقدّر وتُكرّم كل من يخلص في أداء واجبه. نحن في وطن لا يرضى إلا بالمركز الأول، فلنكن جميعاً على قدر هذه الثقة».

وأكّد يوسف أن إشادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحفزه لتحقيق مزيد من الإنجازات والأداء المتميّز، لافتاً إلى أن خدمة العملاء وظيفة إنسانية وليست إنهاء إجراءات.

أداء استثنائي

لاحظنا من خلال متابعتنا لعمل يوسف محمد عبدالله أنه ليس مجرد موظف يزاول مهامه اليومية، بل هو مثال حقيقي للعمل الجاد والملتزم. تجولنا في المركز ولاحظنا حيويته اللافتة، حيث كان يتحرك بنشاط وحماسة بين المراجعين، يُولي اهتماماً خاصاً بكل حالة، ويسعى إلى تلبية احتياجات كل متعامل على الوجه الأكمل. ولم يتأخر عن تقديم المساعدة بأي طريقة ممكنة، سواء في توجيه المراجعين أو تسريع الإجراءات لتحقيق رضاهم التام.

ويحرص يوسف على خدمة المراجعين بجدية وأمانة وإنهاء المعاملات بسرعة وكفاءة، محققاً أعلى مستويات الخدمة. يوسف لا يُظهر فقط تفانياً في عمله، بل يبذل جهداً استثنائياً في خلق بيئة من التعاون والود مع المراجعين، ما يجعلهم يشعرون بالراحة والاطمئنان. يظهر بوضوح أنه يضع هدفاً رئيساً في حياته المهنية، وهو «تقديم خدمة عملاء متميّزة، ما يعكس التزامه الكبير تجاه عمله وحرصه على تأدية واجبه بكل مسؤولية».

وبهذه الروح الوطنية العالية، والالتزام المهني الراسخ، يجسّد يوسف محمد عبدالله نموذجاً مشرفاً للموظف الإماراتي الذي يضع خدمة الناس في قلب أولوياته، ويثبت أن التميّز ليس مصادفة، بل ثمرة اجتهاد وإخلاص وعملٍ بروح الفريق والوطن.

يوسف محمد عبدالله:

• رسالتي لزملائي: اجعلوا رضا المتعامل أولوية فأنتم واجهة مؤسساتكم.

• الموظف الناجح يشعر بالمتعامل ويسهل إنجاز معاملته.