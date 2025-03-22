مطر الطاير يُكرّم الموظف يوسف عبدالله

كرّم مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الموظف يوسف محمد عبدالله، من مركز «تسجيل»، المزود لخدمة فحص وترخيص المركبات في دبي، الذي حظي بإشادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقديراً لجهوده في خدمة المتعاملين، وحرصه على خدمة المجتمع، وإنجاز معاملاتهم برحابة صدر.

وأشاد الطاير بإخلاص وتفاني الموظف في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، والترحيب بهم، وإنجاز معاملاتهم باحترافية تسهم في تحقيق السعادة لهم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.