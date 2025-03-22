الشيخة فاطمة: الأم رمز العطاء ونبع الرحمة

أكدت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن الأم هي رمز العطاء والتضحيات، ونبع الرحمة، ومصدر الإلهام، مشيدةً بدورها المحوري في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

وقالت سموّها، في كلمة لها بمناسبة يوم الأم: «نتوجه بتحية حبٍّ وفخرٍ إلى صانعات الأجيال، إلى كل أم كانت وما زالت القلب النابض لعائلتها، والركيزة الراسخة في وطنها».

وأعربت سموّها عن اعتزازها وفخرها بأمهات الإمارات اللواتي قدّمن للوطن أبناءً مخلصين حملوا الأمانة بكل تفانٍ، وأسهموا في رفعة الوطن ليكون في طليعة الأمم.

وقالت سموّها: «كل عام، وأمهات الإمارات والعالم بخير وسعادة.. كل عام وأنتن جوهر مسيرة التقدم والازدهار والرخاء».