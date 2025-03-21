حمدان بن محمد: الشيخة هند.. "أم الخير" "أم الشيوخ".. نبارك لكِ في يوم الأم

هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الأمهات بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "إلى نبع الحنان، وفيض الكرم والجود

‏أم الخير ... أم الشيوخ

‏إلى أمي

‏سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم

‏كل عام وأنتِ جنة الدنيا"

وتابع سموه قائلا : "‏في يوم الأم، نحتفي بفيض عطائكِ ونستلهم دروساً من طيبتكِ ومبادراتك الإنسانية... نبارك لكِ، وكل عام وأمهات الإمارات بكل خير".