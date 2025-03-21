محمد بن راشد: الأم هي الوطن الأول

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمهات بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "الأم هي الوطن الأول .. والحب الأول .. والمدرسة الأولى .. والحب الأبدي الذي لا يموت .. "

وتابع سموه قائلا :"كل إنجازاتنا في حياتنا هي جزء من تضحيات أمهاتنا ..:

وأكد سموه :"كل عام والأمهات بخير .. كل عام والأمهات أغلى كنز وأعظم نعمة .. كل عام والأمهات أجمل ما في الحياة وأفضل ما في الحياة".